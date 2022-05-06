 أذربيجان: محافظة غابالا

باكو، 6 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة غابالا في 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 55ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 8ر107 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 70 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 225 كم.

وتتألف المحافظة من 64 منطقة سكنية وهي مدينة غابالا العاصمة وقصبات وندان ونيدج وبوم وقرى كوسنت وأميروان وبايرام كوخالي وقمروان وقايماقلي وبويوك بئر علي وكيجيك بئر علي وسلطان نوخة وبونود وحضرة وسيد قيشلاق ومحمد أقالي وحاجي آليلي وبويوك عميلي ومامايلي وتشار خانة وشفيعلي وشاملي واوفجولو وحمزة لي وجيغاتيلي وخيرخة تالا وديزاخلي وساري حاجي آلي ويئني ديزاخلي وزالام وملا شيخ علي وكيجيك عميلي وزاراغان وطاشجة وآيدين قيشلاق وقوشلار وبكلي وساوالان وكرد وقره ديكين ولازة وسيرت ينكيجة وملكلي وبيليخ وسيلايلي وميرزا بكلي وجورلو واماملي وميخلي قوفاق وسولقوجا وكوتوكلو وتيكانلي وأبريخ وأولوباش ويميشانلي ودانديخ وتونتول ونوهور قيشلاق وينكيجه وجوخور غابالا وزيريك وتولة وبوم وزركرلي ويئني كند وطوب باغ.

وتأسست المحافظة عام 1930م باسم قوتقاشن الى أنّ استعيدت تسمية المنطقة التاريخية اليها عام 1991م باسم مدينة غابالا التاريخية.

وتقع المحافظة في المنحدرات الجنوبية من جبال القوقاز الكبرى وتحد روسيا من الشمال.

تضاريس المحافظة جبلية في الغالب وجبلية منخفضة في الجنوب والجنوب الغربي. اعلى نقطة المحافظة 4466 م في جبل بازار دوزو و4126 متر في جبل بازار يورد و4191 متر في جبل طوفان داغ.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف في السهول وبارد رطب في الجبال وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 14 مئوية تحت الصفر و0 مئوية في يناير وبين 2-24 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 500-600 ملم.

واهم أنهارها نهرا توريان ودمير أباران. ومساحة غابالا تتميز بساحات غابية في الغالب تختلف أنواع نباتاتها.

واقتصاد غابالا يعتمد على تربية المواشي وزراعة الحبوب والتبغ والفواكه وفيها مصانع ومعامل إقليمية كبيرة في كل قطاع زراعي.

تعود منطقة غابالا الى القرن التاسع مدينة غابالا التي كانت عاصمة ألبانيا القوقازية والتي كانت تقع على بعد 20 كم في الجنوب الغربي من مكان العاصمة الحالي وكانت تقاس في حينها الى بابل وترويا وبومبي أهمية وسياسيا واقتصاديا وتجاريا.

وبقيت من المدينة القديمة قلعة وبوابات المدينة ومداخلها وبقايا بعض المباني والمنشآت. وتشكلت غابالا القديمة في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث قبل الميلاد وعاشت الى أواسط القرن الثامن عشر وتعرضت المدينة لكثير من التغيرات الطبيعة وغير الطبيعية والهدم والدمار.

كان جيش روما قد خسر في غزو غابالا عندما هاجم على ألبانيا في الستينات قبل الميلاد.

كانت غابالا مركزا كبيرا للتجارة والحرف خلال حقب الخلافة الإسلامية الى أنّ تعرضت للانحطاط خلال هجمات المغول في القرن الثالث عشر غير أنها انتعشت فيما بعد.

وتصدر في المحافظة جريدة "غابالا" منذ 1933م مرتين شهريا.

وفي المحافظة 93 أثرا تاريخيا ثقافيا قديما مسجلا لدى وزارة الثقافة ومنها ذو أهمية عالمية و61 ذا أهمية جمهورية و31 ذا أهمية محلية.

ومدينة غابالا القديمة كانت عاصمة دولة ألبانيا القوقازية فترة ما بين القرن الرابع قبل الميلاد الى القرن التاسع خلال نحو 900 سنة وهي مذكورة في المآخذ القديمة اليونانية والعربية والفارسية والتركية والأرمنية والجورجية والرومانية وكانت تذكر في مؤلفات البلاذري باسم "خزر".

ومن الآثار التاريخية الثقافية أضرحة الشيخ بدر الدين من عام 1446م والشيخ محمد من القرن الخامس عشر والشيخ منصور من القرن السادس عشر وضريح من القرن السادس عشر ومسجد الجمعة ثماني الأضلاع في قرية بوم من 1882م ومعبد كيلسه داغ المسيحية وقلعة كوفور من القرن التاسع في قرية بوم ومقابر حجرية من القرن الرابع والثالث قبل الميلاد وتمثال الضأن من الحجر من القرن الخامس عشر وصناديق أثرية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وغيرها.