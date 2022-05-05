أذربيجان: محافظة قازاخ

باكو، 5 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة قازاخ في 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 70ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر98 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 141 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 470 كم.

وتتألف المحافظة من 35 منطقة سكنية وهي مدينة قازاخ العاصمة وقرى أصلان بكلي وأشاغي صلاحلي ويوخاري صلاحلي وطاش صلاحلي وبيرينجي شيخلي وإيكينجي شيخلي وقايماقلي وكمرلي وكوسالار وخانليقلار ويوخاري أسكي باره وأق كوينك وقره باباق وحسين بكلي وجانالي وألبوؤت وعباس بكلي واشاغي أسكي باره وخيريملي وباغانيس أيريم وبارخودارلي وصوفولو ودميرجيلر وأوركمزلي وجعفرلي وبالا جعفرلي وقوشجي أيريم ومزم واورتا صلاحلي وقازاخ بكلي وفرحلي وقيزيل حاجيلي وشايلي وكومونا.

تقع المحافظة على السهول الشمالية من القوقاز الصغرى وتحد جورجيا في الشمال الشرقي وأرمينيا في الجنوب والجنوب الغربي.

تضاريس المحافظة سهلية في الغالي وجبلية منخفضة في الجنوب والجنوب الغربي. اعلى نقطة المحافظة 1300 م في جبل جويازن.

ومناخ المحافظة حار معدلة وجاف في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 5 مئوية تحت الصفر و0 مئوية في يناير وبين 18-5ر24 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 350-700 ملم.

أكبر أنهارها أغصطفا وخرام وفيها خزانة المياه أغصفطا شاي.

وقازاخ محافظة زراعية وصناعية حيث تطورت فيها زراعة العنب والتبغ والحبوب وتربية المواشي والصناعة الخفيفة والغذائية وإنتاج المواد الانشائية.

وكانت قازاخ على مر الزمان ناحية وسنجقا وقضاء وسلطة.

وجاء في الكتب التاريخية للقرون الوسطى أنّ أساس قازاخ وضع من جانب القائد العسكري العربي مروان بن محمد في القرن الثامن.

معلومات عام 1913م تشير الى أنّ أراضي قازاخ كانت تحتضن 232 محل تجاري بالسلع الصناعية والحلويات و33 طاحونة مائية و15 مصنع اللبن الأحمر و17 مصنع النبذ والخممر ومصنع تكرير القطن والاسمنت.

جريدة "جويازن" تسلط الضوء على حياة قازاخ منذ عام 1932م مرة شهريا.

أراضي محافظة قازاخ غنية بالآثار التاريخية القديمة والثقافية حيث تحتضن 112 اثر تاريخي ومنها 54 اثرا اثريا قديما و46 اثرا هندسيا معماريا وغيرها.

متحف قازاخ للدراسات الإقليمية المدشن عام 1984م مؤلف من 10 غرف يعرض فيها اكثر من 1000 مقتنية من الاثار التاريخية القديمة والثقافية. مبنى مدرسة المدرسين مبني 1910م في قازاخ وحمام الأقا اسرافيل من القرن العشرين في قرية قيراق كسمن وهو ذو القبتين.

ومن الاثار التاريخية والثقافية المدمرة من قبل احتلال أرمينيا جسر قاطر في قرية يوخاري أسكي باره وجسر كاظم ومعبد يعود الى القرون الخامس والثامن وخط امداد المياه تحت الأرض وبرج من القرن السابع عشر وجسر قولوجانلي وبقايا حمام عتيق وبرج كوروغلو وضريح وبقايا مدينة من القرون الوسطى والكنيسة الألبانية وجسر مزم في قرية مزم ما زالت تحت احتلال أرمينيا كما أنّ كوخ آتش برستلر في قرية خانليقلار وجسر قدير في قرية طاش صلاحلي في أراض ملغومة من قبل أرمينيا.