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    انخفاض صادرات النفط بنسبة 5.3 %

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 12 مايو، (أذرتاج)

    تم تصدير 9 ملايين طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) خلال 4 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الكونسورتيوم نقل 8.5 مليون طن من النفط و448 ألف طن بواسطة شركة "سوكار".

    ويذكر إلى أن تكرير النفط في البلاد بلغ 501 ألف طن أو أقل بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :انخفاض صادرات النفط بنسبة 5.3 %
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