 صبائل الرديف يخسر أمام توران طاووس ضيفه بسداسية دون رد

باكو، 12 مايو، أذرتاج

خسر صبائل الرديف أمام توران طاووس ضيفه بستة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 150 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو الحكم الدولي حمزة زاده أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف الضيف صبائل د2 ود41 ود86 وصادق د13 ود19 ود70.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يحتل توران طاووس المركز العاشر برصيد 30 نقطة فيما يشغل صبائل الرديف المركز الثاني عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة.