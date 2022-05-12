شاماخي الرديف يفوز على زيرة الرديف بأربعة مقابل هدف

باكو، 12 مايو، أذرتاج

تغلب شاماخي الرديف على زيرة الرديف مضيفه بأربعة اهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 149 المنظمة على ملعب أسك أرينا بالعاصمة باكو الحكم الدولي قربانوف أمام 40 مشجعا.

وسجل هدف صاحب الأرض نجاة د29 واهداف الضيف فؤاد د8 وقربان د19 ود90 وتورال د76.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع شاماخي الرديف الى المركز الثاني برصيد 41 نقطة فيما ظل زيرة الرديف بالمركز الثالث عشر الأخير برصيد 12 نقطة.