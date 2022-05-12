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    اقتصاد


    استخراج 553 مليون طن من النفط من "اذري – جيراق – جونشلي"

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 12 مايو، (أذرتاج)

    تم استخراج 589 مليون طن من النفط مع المكثفات حتى الآن من حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 553 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و36 مليون طن منه من حصة حقل "شاه دنيز" من المكثفات

    AZERTAG.AZ :استخراج 553 مليون طن من النفط من "اذري – جيراق – جونشلي"
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