استخراج 553 مليون طن من النفط من "اذري – جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
باكو، 12 مايو، (أذرتاج)
تم استخراج 589 مليون طن من النفط مع المكثفات حتى الآن من حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز".
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 553 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و36 مليون طن منه من حصة حقل "شاه دنيز" من المكثفات
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