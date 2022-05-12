 الجيش الرياضي يتعادل مع نفطجي الرديف

باكو، 12 مايو، أذرتاج

تعادل الجيش الرياضي مع نفطجي الرديف ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 148 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية العاصمة باكو الحكم الدولي محمدوف أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب صادقوف د1 لصالح الضيف ورد عليه نصيبوف د50.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المباشرة عن مخالفة صارخة د20.

وأضاف الحكم 5 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل يحتل نفطجي الرديف المركز الراعب برصيد 38 نقطة بينما يشغل الجيش الرياضي المركز السادس برصيد 36 نقطة.