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     زاقاتالا يخسر أمام كبز كنجة

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]

    باكو، 12 مايو، أذرتاج

    خسر زاقاتالا أمام كبز الكنجوي ضيفه بهدف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    إدارة المباراة رقم 147 المنظمة على ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي الحكم رجبوف أمام 350 مشجعا.

    وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف د69.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و3 دقائق الى الفترة الثانية.

     

     

    AZERTAG.AZ : زاقاتالا يخسر أمام كبز كنجة
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