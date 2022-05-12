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     الخارجية: 219 شخص معظمهم مدنيون ضحايا الألغام الارمينية المزروعة منذ توقيع البيان الثلاثي حتى الآن

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣١]

    باكو، 12 مايو (أذرتاج)

    أصبح 219 شخص معظمهم مدنيون ضحايا الألغام المزروعة منذ توقيع البيان الثلاثي الى هذا اليوم. للأسف ان مواطنينا لا يزالون يسقطون ضحايا الألغام المزروعة حتى بعد تسليم أرمينيا خرائط الألغام، كذلك بعد لقاء بروكسل بين قائدي الدولتين أيضا. وتضرر 10 اشخاص من انفجار الألغام نتيجة 9 حوادث وقعت في شهر ابريل وحده لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبدلايفا في تعليقها على الآراء التي قالها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كلمة ألقاها في معهد كلينجيندايل الندرلاندية للعلاقات الدولية.

     

    AZERTAG.AZ : الخارجية: 219 شخص معظمهم مدنيون ضحايا الألغام الارمينية المزروعة منذ توقيع البيان الثلاثي حتى الآن
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     الخارجية: 219 شخص معظمهم مدنيون ضحايا الألغام الارمينية المزروعة منذ توقيع البيان الثلاثي حتى الآن