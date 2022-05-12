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    الزيادة في إنتاج الغاز تبلغ 14.4 %

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]

    باكو، 12 مايو، (أذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 15.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 4 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان 4.6 مليار متر مكعب من الغاز تم إنتاجها من حقل "اذري - جيراق – جونشلي" و8.5 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" و2.6 مليار متر مكعب من "سوكار". تم إنتاج الغاز بنسبة 14.4 في المائة أو حوالي ملياري متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :الزيادة في إنتاج الغاز تبلغ 14.4 %
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