 زلزال بقوة 6 درجات يهز ولاية سروخاندريا في أوزبكستان

باكو، 12 مايو (اذرتاج)

وقع زلزال بقوة 6 درجات في الساعة 15:27 بالتوقيت المحلي في ولاية سورخاندريا بمحافظة بايسون باوزبكستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز متابعة الزلازل في أوزبكستان ان عمق الزلزال 15 كم ومركزه على بعد 411 كم شمال غربي العاصمة طشقند.

لم تعلن معلومات عن الخسائر بعد.