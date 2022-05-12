زلزال بقوة 6 درجات يهز ولاية سروخاندريا في أوزبكستان
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
باكو، 12 مايو (اذرتاج)
وقع زلزال بقوة 6 درجات في الساعة 15:27 بالتوقيت المحلي في ولاية سورخاندريا بمحافظة بايسون باوزبكستان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز متابعة الزلازل في أوزبكستان ان عمق الزلزال 15 كم ومركزه على بعد 411 كم شمال غربي العاصمة طشقند.
لم تعلن معلومات عن الخسائر بعد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٢]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢٣:١١]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤٩]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٣]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:١٧]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤٧]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٣٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٣]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك