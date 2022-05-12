  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الروسي في دوشنبه

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٠]

    باكو، 12 مايو، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 12 مايو بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

    قالت الخارجية في بيان إنّ الوزيرين ناقشا مسائل تنوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين. وتبادل وجهات نظر حول الوضع الراهن في المنطقة مؤكدين مرة أخرى على ضرورة تنفيذ كامل للبيانات الثلاثية الموقع عليها من اجل توفير السلام والامن. وأشارا الى أهمية اتخاذ تدابير ترمي الى تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

    كما تبادل الطرفان الآراء حول المسائل المدرجة في جدول اعمال الأمن الإقليمي والدولي.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره الروسي في دوشنبه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٣:١١]
    لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا في دوشنبه
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
     الخارجية: 219 شخص معظمهم مدنيون ضحايا الألغام الارمينية المزروعة منذ توقيع البيان الثلاثي حتى الآن
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
    الخارجية الأذربيجانية: الادعاءات غير المبررة لأرمينيا تثير الشكوك تجاه رغبتها في السلام
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يقوم بزيارة الى دوشنبه
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الروسي في دوشنبه