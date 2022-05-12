وزير الخارجية يلتقي بنظيره الروسي في دوشنبه

باكو، 12 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 12 مايو بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

قالت الخارجية في بيان إنّ الوزيرين ناقشا مسائل تنوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين. وتبادل وجهات نظر حول الوضع الراهن في المنطقة مؤكدين مرة أخرى على ضرورة تنفيذ كامل للبيانات الثلاثية الموقع عليها من اجل توفير السلام والامن. وأشارا الى أهمية اتخاذ تدابير ترمي الى تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

كما تبادل الطرفان الآراء حول المسائل المدرجة في جدول اعمال الأمن الإقليمي والدولي.