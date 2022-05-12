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    رئيس الاركان العامة للجيش الأذربيجاني يلتقي الوفد الكازاخي

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٣]

    باكو، 12 مايو، (أذرتاج)

    التقى النائب الأول لوزير دفاع جمهورية أذربيجان - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع وفد برئاسة رئيس إدارة الاستطلاعات العسكرية العامة في وزارة دفاع جمهورية كازاخستان الجنرال سيريك إزتلوف الذي قام بزيارة الى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال كريم ولييف رحب بالضيوف وشدد على الحاجة إلى توسيع مثل هذه الاجتماعات والتواصل في تعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

    اعرب الجنرال سيريك إزتلوف عن ارتياحه لزيارته أذربيجان وقال إن تبادل الخبرات في مجال التعاون العسكري مهم.

    وناقش الجانبان خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

    AZERTAG.AZ :رئيس الاركان العامة للجيش الأذربيجاني يلتقي الوفد الكازاخي
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