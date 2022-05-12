باكو، 12 مايو، أذرتاج تغلب صباح الرديف على سومغايت الرديف ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. إدارة المباراة رقم 146 المنظمة على الساحة الاحتياطية بملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو الحكم الدولي كمران بك رحيموف أمام 50 مشجعا. وسجل هدفي صاحب الأرض علي اكبروف د55 وقولييف د76. وعاقب الحكم 3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز ارتفع صباح الرديف الى المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما استقر سومغايت الرديف بالمركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

AZERTAG.AZ : صباح الرديف يتغلب على سومغايت الرديف بهدفين دون رد

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