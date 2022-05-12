تزويد أوروبا بـ3.5 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني

باكو، 12 مايو، (أذرتاج)

بلغت مبيعات الغاز في الخارج 7.6 مليار متر مكعب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهذا يزيد بنسبة 17.4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم بيع 2.9 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا و3.5 مليار متر مكعب إلى أوروبا و1.2 مليار متر مكعب إلى جورجيا في الفترة ما بين أشهر يناير - أبريل من هذا العام. تم توفير 36 مليون متر مكعب من الغاز لأنابيب "باكو - تبيليسي – جيهان".

ويذكر أنه تم نقل حوالي ملياري متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر تاناب خلال هذه الفترة.