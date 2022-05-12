قراباغ الرديف يتغلب على غابالا الرديف مضيفه بهدفين دون رد

غابالا، 12 مايو، أذرتاج

تغلب قره باغ الرديف على غابالا الرديف مضيفه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 145 المنظمة على ملعب غابالا المركزي الحكم إسماعيلي أمام 100 مشجع.

وسجل هدفي الضيف أخوند زاده د50 ود79.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والمواظبة على مخالفة القواعد والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض د87 ولاعبا من الضيف د43 لحرمان الخصم من تسجيل هدف مؤكد.

وأضاف الحكم 5 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.