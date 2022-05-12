وزير الدفاع يلتقي بالأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي

باكو، 12 مايو، أذرتاج

التقى وزيرالدفاع الاذربيجاني ذاكر حسنوف 12 مايو اليوم بالأمين العام لمجلس الامن القومي التركي سيف الله حاجي مفتي اوغلو مع الوفد المرافق له.

قالت الوزارة في بيان إنّ الوزير اكد خاصة على مساهمة علاقات الأخوة والصداقة الموجودة بين زعيمي البلدين في التعاون بين البلدين.

واعرب الوزير عن الامتنان من المستوى العالي للعلاقات في مجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري بين البلدين على غرار سائر المجالات قائلا إنّ هذه العلاقات تخدم لتعزيز السلام والامن والامن والأمان في المنطقة.

وأشار سيف الله حاجي مفتي اوغلو الى ضرورة مواصلة تطوير العلاقات المتبادلة معبرا عن شكره على حفاوة الاستقبال.

وجرت في اللقاء مناقشة آفاق تطوير التعاون القائم بين أذربيجان وتركيا مع تبادل وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.