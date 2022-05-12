  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا في دوشنبه

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٣:١١]

    باكو، 12 مايو (أذرتاج)

    جرى في 12 مايو لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا جيهون بايراموف وسيرغي لافروف وارارات ميرزويان في إطار اجتماع مجلس وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة في مدينة دوشنبه بطاجكستان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الأطراف ناقشوا في اللقاء الوضع الحالي في المنطقة وسير تنفيذ البيانات الثلاثية.

    اجري تبادل الآراء حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وبدء عملية ترسيم الحدود بينهما وافتتاح كل طرق المواصلات والنقل والتنسيق في مسائل معاهدة السلام بين الدولتين.

    اكد الطرفان على وجوب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها لاجل إحلال السلام والامن في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا في دوشنبه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الروسي في دوشنبه
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
     الخارجية: 219 شخص معظمهم مدنيون ضحايا الألغام الارمينية المزروعة منذ توقيع البيان الثلاثي حتى الآن
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
    الخارجية الأذربيجانية: الادعاءات غير المبررة لأرمينيا تثير الشكوك تجاه رغبتها في السلام
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يقوم بزيارة الى دوشنبه
    لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا في دوشنبه لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا في دوشنبه