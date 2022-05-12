لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا في دوشنبه

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

جرى في 12 مايو لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا جيهون بايراموف وسيرغي لافروف وارارات ميرزويان في إطار اجتماع مجلس وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة في مدينة دوشنبه بطاجكستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الأطراف ناقشوا في اللقاء الوضع الحالي في المنطقة وسير تنفيذ البيانات الثلاثية.

اجري تبادل الآراء حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وبدء عملية ترسيم الحدود بينهما وافتتاح كل طرق المواصلات والنقل والتنسيق في مسائل معاهدة السلام بين الدولتين.

اكد الطرفان على وجوب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها لاجل إحلال السلام والامن في المنطقة.