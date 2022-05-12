لقاء بين رئيس جهاز امن الدولة وامين عام مجلس الامن القومي التركي

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

التقى رئيس جهاز امن الدولة الجنرال علي نقييف في 12 مايو مع امين عام مجلس الامن القومي في تركيا سيف الله حاجي مفتي اوغلو والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان علي نقييف تحدث في اللقاء عن المستوى العالي للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والشريكين بفضل المساعي المشتركة لرئيسي الدولتين، والمزيد من توسيع التعاون الأمني بناء على إعلان شوشا الموقع في 15 يونيو للعام الماضي. وشدد رئيس جهاز امن الدولة على دعم تركيا في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على السلام والأمان في المنطقة، معربا عن يقينه من المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في دوام توفير الامن بشكل موثوق.

من جانبه أعرب سيف الله حاجي مفتي اوغلو عن امتنانه على مستوى التعاون بين الدولتين في مسائل الامن مشيرا الى ضرورة تطوير هذه العلاقات دائما.

كذلك نوقشت في اللقاء المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.