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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]

    باكو، 13 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145

    أورو EUR 1 1.7674

    دولار أسترالي AUD 1 1.1709

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3311

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1062

    كرون دنماركي DKK 1 0.2375

    لاري جورجي GEL 1 0.5631

    روبي هندي INR 1 0.022

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3081

    دينار الكويت KWD 1 5.5365

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.387

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0843

    جنيه مصري EGP 1 0.0928

    لاي مولدوفا MDL 1 0.09

    كرون النرويج NOK 1 0.1729

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3792

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204

    روبل روسي RUB 1 0.0261

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.266

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2189

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362

    دولار تايوان TWD 1 0.057

    ليرة تركيا TRY 1 0.1103

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0635

    كرون التشيك CZK 1 0.0709

    يوان الصين CNY 1 0.2502

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0778

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4947

    كرون السويد SEK 1 0.168

    فرنك سويسرا CHF 1 1.696

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.3187

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1971

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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