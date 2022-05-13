باكو، 13 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145 أورو EUR 1 1.7674 دولار أسترالي AUD 1 1.1709 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3311 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1062 كرون دنماركي DKK 1 0.2375 لاري جورجي GEL 1 0.5631 روبي هندي INR 1 0.022 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3081 دينار الكويت KWD 1 5.5365 رينجيت ماليزي MYR 1 0.387 بيسو المكسيك MXN 1 0.0843 جنيه مصري EGP 1 0.0928 لاي مولدوفا MDL 1 0.09 كرون النرويج NOK 1 0.1729 زلوتي بولندا PLN 1 0.3792 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204 روبل روسي RUB 1 0.0261 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.266 دولار سنغافورة SGD 1 1.2189 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362 دولار تايوان TWD 1 0.057 ليرة تركيا TRY 1 0.1103 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0635 كرون التشيك CZK 1 0.0709 يوان الصين CNY 1 0.2502 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0778 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4947 كرون السويد SEK 1 0.168 فرنك سويسرا CHF 1 1.696 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.3187 بيسو تشيلي CLP 100 0.1971 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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