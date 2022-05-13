البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 13 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145
أورو EUR 1 1.7674
دولار أسترالي AUD 1 1.1709
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3311
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1062
كرون دنماركي DKK 1 0.2375
لاري جورجي GEL 1 0.5631
روبي هندي INR 1 0.022
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3081
دينار الكويت KWD 1 5.5365
رينجيت ماليزي MYR 1 0.387
بيسو المكسيك MXN 1 0.0843
جنيه مصري EGP 1 0.0928
لاي مولدوفا MDL 1 0.09
كرون النرويج NOK 1 0.1729
زلوتي بولندا PLN 1 0.3792
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204
روبل روسي RUB 1 0.0261
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.266
دولار سنغافورة SGD 1 1.2189
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362
دولار تايوان TWD 1 0.057
ليرة تركيا TRY 1 0.1103
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0635
كرون التشيك CZK 1 0.0709
يوان الصين CNY 1 0.2502
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0778
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4947
كرون السويد SEK 1 0.168
فرنك سويسرا CHF 1 1.696
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.3187
بيسو تشيلي CLP 100 0.1971
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك