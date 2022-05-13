أذربيجان: تطعيم 3799 جرعة من لقاح كورونا في 12 مايو

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و799 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 421 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و398 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2679 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و678 ألف و248 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و342 ألف و858 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و843 ألف و153 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و249 ألف و884 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 242 ألف و353.