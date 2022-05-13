شرطة مرور باكو تناشد سكان العاصمة وضيوفها بشأن حظر القيود على بعض الشوارع في ماراثون باكو 2022م

باكو، 13 مايو، أذرتاج

ناشدت شرطة مرور باكو سكان العاصمة وضيوفها بشأن حظر القيود على بعض الشوارع في سباق ماراثون باكو 2022م المقرر تنظيمه في 15 مايو الاحد.

وقالت في بيان انها تخطط حظر القيود ووقف حركة المرور على شوارع باكو العاصمة الآتي ذكرها بسبب تنظيم سباق ماراثون باكو 2022م في 15 مايو 2022م الاحد من قبل صندوق حيدر علييف بمشاركة اكثر من 10 الاف مشارك على حلبة تمتد على طول 21 كم تحت شعار "تجاوز الريح" وتنطلق الفعاليات ابتداء من الساعة 10.00 الى نهاية السباق فيما تغلق وتقيد حركة المرور في كل من شوارع باكو انطلاقا من ميدان علم الدولة باتجاه أراضي كورنيش باكو الى محطة باكو البحرية نحو ميدان أزادليق عبر شوارع نفطجيلار و8 نوفمبر وطريق كورنيش أق شهر والعودة من عقدة أق شهر على شارع خاقاني رستموف مرورا بجانب حديقة الغنائم الحربية نحو جسر جوانشير ومنه الى شوارع عذير حاجي بكوف وازادليق وظريفة علييفا ورسول رضاء مستمرا عبر شوارع نفطجيلار وعقدة أذنفط نحو قصبة بائل بطريق بي بي هيبت من خلال ارضي كورنيش باكو ملتفا بطريق قصر باكو للرياضة المائية مرورا بصالة كريستال باكو لاستكمال السباق حيث انطلق بميدان علم الدولة.

وإذ تناشد شرطة مرور باكو مشاركي حركة المرور أنّ يختاروا الطرق البديلة بسبب استحالة حركة المرور على الطرق والشوارع المذكورة أعلاه امام جميع وسائل النقل بغية ضمان وتوفير أمن وسلامة مشاركي ماراثون باكو 2022م.