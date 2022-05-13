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    توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الأمن الأذربيجاني والتركي

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]

    باكو، 13 مايو، أذرتاج

    التقى أمين مجلس الأمن الأذربيجاني رامل عصوبوف بالأمين العام لمجلس الأمن التركي سيف الله حاجي مفتي اوغلو مع الوفد المرافق له على هامش زيارتهم البلد.

    قالت أمانة امين مجلس الامن الأذربيجاني في بيان إنّ اللقاء حضره مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف أيضا.

    وذكر السيد عصوبوف كون العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين في مختلف المجالات بما فيه السياسة والاقتصاد والقانون والأمن بالمستوى العالي مفيدا أنّ هذه العلاقات تخدم لتعزيز السلام والأمن والأمان في المنطقة والعالم قاطبة.

    وناقش الطرفان مناقشات واسعة أحوال تنفيذ بنود بيان شوشا بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا 15 يونيو 2021م وآفاق الفعاليات المتبادلة.

    وقدم مساعد الرئيس حكمت حاجييف معلومات حول خطوات متخذة نحو تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا وما يخص بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في بروكسل 6 أبريل عام 2022م وشدد على تقدم نحو التطبيع من اجل ضمان السلام والأمن في المنطقة ومن ضمنها بدء عملية إعادة ترسيم الحدود وإعداد اتفاقية سلام ومواصلة خطوات إنسانية وفتح جميع المواصلات والطرق.

    وابلغ الأمين العام لمجلس الامن التركي سيف الله حاجي مفتي اوغلو انه لن يدخر من جهد في سبيل توسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين معبرا عن ثقته في مساهمة هذه الزيارة هي الأخرى في تحسين النشاط المشترك في مجال الأمن.

    وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.

    وشارك في اللقاء سفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي أيضا.

    وقعت في ختام اللقاء على مذكرة تفاهم بين مجلسي الأمن الأذربيجاني والتركي.

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