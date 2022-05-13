باكو، 13 مايو، (أذرتاج) بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للغاز 195 مليار متر مكعب من الغاز و166 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" حتى 1 مايو منذ بدء التشغيل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم تصدير 114 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الأول من مايو من هذا العام.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 114 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل "شاه دنيز"

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