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    سياسة


    وفد من البرلمان الجورجي يصل الى أذربيجان

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٩]

    تبليسي، 13 مايو، (أذرتاج)

    سيصل الوفد البرلماني الجورجي في زيارة الى أذربيجان في الأسبوع القادم. ويضم الوفد اعضاء اللجنة البرلمانية للعلاقات الخارجية وموظفي الامانة العامة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن البرلمان ان الهدف من الزيارة هو حضور اجتماع ثلاثي للجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والتركية والجورجية.

    يذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع الثلاثي في مدينة شوشا العاصمة الثقافية لأذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :وفد من البرلمان الجورجي يصل الى أذربيجان
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