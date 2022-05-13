السفير الجزائري: أذرتاج مصدر رائد وموثوق به للأنباء في أذربيجان

باكو، 13 مايو (أذرتاج)

من المفيد توسيع التعاون وزيادة تبادل الاخبار بين أذرتاج ووكالة الانباء الجزائرية. قد يساهم توقيع وثيقة حول التعاون في هذا العمل.

نوقشت هذه المسائل، بما فيها إمكانيات المزيد من توسيع التعاون بين وكالتي الانباء الوطنيتين لكلا البلدين في لقاء جرى بين رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف والسفير الجزائري عبد الوهاب عثمان.

شهد اللقاء الحديث عن تاريخ العلاقات بين أذربيجان والجزائر ووضعها الحالي. اشير الى ان القرابة بين قيمنا القومية المعنوية وشعبينا تساهم في المزيد من تطوير العلاقات. علاقاتنا الدبلوماسية على مستوى رفيع. برزت هنا الحاجة الى ارتقاء بمستوى التعاون الإعلامي الى مستوى جديد في سياق التحديات الجديدة والوقائع.

من جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة أذرتاج عن نشاط الوكالة ودورها ومكانتها في الفضاء الإعلامي العالمي. وتم التأكيد على ان وكالتي انباء أذربيجان والجزائر تتعاونان بشكل مثمر في المنصات الإعلامية الدولية المختلفة لاسيما في المؤتمر العالمي لوكالات الانباء واتحاد وكالات انباء البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا). يستحق الثناء والتقدير نشر الانباء الموضوعية المتعلقة بالحرب الوطنية الأذربيجانية التي استمرت 44 يوما.

من جانبه قال السفير الجزائري انه يحصل على معلومات عن أذربيجان باللغات العربية والانجليزية والفرنسية في موقع أذرتاج مشيرا الى ان السفارة ستقدم دعما لازما لارتقاء علاقات التعاون بين وكالتي انباء كلا البلدين الى المستوى الثنائي. وأعلن الدبلوماسي الجزائري استعداده لإرسال مشروع الوثيقة التي سيتم إعدادها لهذا الغرض الى الهيئات الجزائرية المعنية واصفا أذرتاج بالمصدر الرئيسي والموثوق به للأنباء في أذربيجان.

كذلك اجري في اللقاء تبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها الاعلام المعاصر والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.