باكو، 13 مايو، أذرتاج امتنع مهاجم زيرة الجورجي دافيد فولكوف عن تجديد العقد مع النادي. وقرر المهاجم فولكوف مغادرة النادي نهاية الموسم بسبب تلقيه مقترحا من نادي ليخيا البولندي بشروط احسن له. يذكر أنّ المهاجم الجورجي انتقل الى زيرة عام 2020م من نادي غابالا المحلي.

AZERTAG.AZ : مهاجم زيرة يمتنع عن تجديد العقد

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