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    رياضة


    فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 13 مايو، (أذرتاج)

    جرى العرض الأول للوفد الأذربيجاني المؤلف من 70 شخصا ضمن عرض ويندسور الملكي للخيول في بريطانيا العظمى.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد الفروسية لجمهورية أذربيجان ان برنامج العرض الخاص بمشاركة 15 خيلا من نوع الحصان القره باغي أثار إعجابا لدى الجمهور.

    سيقدم الفرسان الاذربيجانيون أربعة عروض على هامش العرض الذي سيستمر حتى 15 مايو

    AZERTAG.AZ :فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن
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    فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن فرسان اذربيجانيون يشاركون في عرض ويندسور الملكي للخيول في لندن