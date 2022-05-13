أذربيجان: تطعيم 3180 جرعة من لقاح كورونا في 13 مايو

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و180 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 338 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و268 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2322 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و681 ألف و428 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و343 ألف و196 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و843 ألف و421 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و252 ألف و206 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 242 ألف و605.