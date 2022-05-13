جيهون بيراموف: أذربيجان عازمة على مواصلة الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

حضر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في مدينة دوشانبه.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير القى كلمة في الاجتماع وشكر الجانب الكازاخستاني على الرئاسة الفعالة للمنظمة. وفي الوقت نفسه، شكر طاجيكستان على تنظيم اجتماع رفيع المستوى من شأنه أن يسمح بمناقشة قضايا التعاون داخل رابطة الدول المستقلة وكذلك تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي.

وقال الوزير إن العلاقات الودية بين البلدين على صعيد رابطة الدول المستقلة تتطور بنجاح. كما أبلغ المشاركين أن العديد من الدول الأعضاء في الرابطة تحتفل هذا العام بتاريخ مهم وهو الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وأشار الطرفان إلى أن هذا اليوبيل هو فرصة جيدة لإلقاء نظرة على مسار بلدينا والتعلم من الماضي وتلخيص نتائج التعاون طويل الأمد وتحديد الخطط المستقبلية.

كما أطلع الوزير المشاركين على أوضاع ما بعد الصراع في المنطقة. وشدد على أن أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وبما في ذلك توقيع اتفاق سلام وبدء عملية ترسيم الحدود. تم اتخاذ خطوات لبدء عملية المفاوضات حول اتفاقية السلام، بما في ذلك تحديد رؤساء اللجان الوطنية وصيغتها لترسيم الحدود بين البلدين. وعلم المشاركون في الاجتماع أن الجانب الأذربيجاني قادر على مواصلة جهوده لتعزيز السلام والاستقرار والأمن.