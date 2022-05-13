سفير تركيا: نواصل المشاركة في مشاريع تدعم تنمية أذربيجان

باكو، 13 مايو، أذرتاج

قال سفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي في تصريح له لصحفيين إنّ العلاقات بين الدولتين تزداد تطورا ونموا عقب بيان شوشا الذي توّج الذكرى السنوية الـ30 للعلاقات التركية الأذربيجانية ونبذل كل ما في وسعنا من اجل تنمية العلاقات التركية الأذربيجانية في كل مجال بما يواكب مع البيان المذكور.

وأضاف السفير التركي باغجي انا سنواصل المشاركة في مشاريع وفعاليات تدعم تنمية أذربيجان.