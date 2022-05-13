رئيس الإمارات في ذمة الله
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٣١]
باكو، 13 مايو، أذرتاج
نشرت وكالة وام الإماراتية أن رئيس الدولة الإماراتية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ارتحل الى جوار ربه.
وقالت إنّ حكومة الامارات أعلنت الحداد خلال 40 يوما.
يذكر أنّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان يتولى رئاسة البلد منذ 2004م.
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