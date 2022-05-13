باكو، 13 مايو، أذرتاج نشرت وكالة وام الإماراتية أن رئيس الدولة الإماراتية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ارتحل الى جوار ربه. وقالت إنّ حكومة الامارات أعلنت الحداد خلال 40 يوما. يذكر أنّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان يتولى رئاسة البلد منذ 2004م.

AZERTAG.AZ : رئيس الإمارات في ذمة الله

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده