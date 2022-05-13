باكو، 13 مايو، أذرتاج بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقيتي تعزية ومواساة الى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة رئيس بلادهما رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن مواساته لسموهما والشعب الإماراتي الصديق في مصابه الكبير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزي ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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