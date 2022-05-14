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    برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠١]

    باكو، 14 مايو، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 117.25 دولار بعد ارتفاعه 3.27 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار
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