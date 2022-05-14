ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ

باكو، 14 مايو، (اذرتاج)

شكل مؤشر أسعار المستهلك خلال اشهر يناير- أبريل من العام الجاري بنسبة 112.4 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام الماضي ومن جملتها لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 117.4 في المائة وللمنتجات غير الغذائية بنسبة 106.4 في المائة والخدمات المدفوعة للأهالي بنسبة 110.2 في المائة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيأة الإحصاء ان مؤشر اسعار المستهلك لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ كان في شهر أبريل قياسا الى الشهر السابق بنسبة 101 في المائة وقياسا الى شهر أبريل من العام الماضي بنسبة 113 في المائة.