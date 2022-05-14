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    سياسة


    انطلاق فعاليات الاجتماع الرابع لمسؤولي منظمة الدول التركية عن الإعلام والمعلومات في إسطنبول

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]

    إسطنبول، 14 مايو، أذرتاج

    انطلقت فعاليات الاجتماع الرابع للوزراء والمسؤولين الكبار لمنظمة الدول التركية عن الإعلام والمعلومات في إسطنبول 14 مايو اليوم.

    يشارك في الاجتماع مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف مع الوفد المرافق له.

    انطلقت الاجتماع بعقد لقاءات وراء الأبواب المغلقة بين وفود البلاد المشاركة.

    يستهدف الاجتماع الذي جمع تحت القبة الموحدة مسؤولين عن كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان واوزبكستان وكذلك هنغاريا وتركمانستان العضوان بصفة مراقب الى تعزيز التعاون في مجال الإعلام والمعلومات والاتصالات بين الدول الناطقة بالتركية.

    وسيناقش المشاركون المسائل المدرجة في جداول الأعمال في حلقات نقاش تنظم في "القوة النامية للدبلوماسية الحكومية في العالم التركي: قطاع الأفلام والمسلسلات" و"مستقبل العالم التركي الرقمي: ميتاويرس" و"فرص تعاون في قطاع النشر والبث في ضوء رؤية العالم التركي المشتركة الى المستقبل" و"مكافحة التضليل في الفترة ما بعد الحقيقة".

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق فعاليات الاجتماع الرابع لمسؤولي منظمة الدول التركية عن الإعلام والمعلومات في إسطنبول
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