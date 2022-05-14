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    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى تركيا

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 14 مايو، (اذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في زيارة عمل الى تركيا للمشاركة في حفل افتتاح مطار ريزة - أرتفين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حرس الشرف اصطف على شرف الرئيس الاذربيجاني في ميدان مزين بعلمي كلتا الدولتين.

    استقبل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    رحب الرئيس الاذربيجاني بجنود حرس الشرف.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى تركيا
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