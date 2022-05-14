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    زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 14 مايو، أذرتاج

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إنّ شهر أبريل العام الحالي شهد زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية قياسا الى الشهر السابق.

    وقالت إنّ أكثر المنتجات لغذائية زيادة في أسعارها هي الدقيق والمعكرونة والأرز ولحم الدجاج والسمك المجمد واللبن المكثف المحلى والحلويات المختلفة.

    وأضافت أنّ أسعار المنتجات التالية شهدت زيادة مختلفة أيضا الجبن وزيت عباد الشمس والزيتون والسفرجل والرمان والبرتقال والتفاح والكمثرى والبصل والبطاطس والفلفل والسكر والسكر المسحوق والشاي والقهوة والكاكاو ومشروبات الكوكا كولا وعصير الفواكه ومشروبات المعادن والمشروبات الكحولية مشيرة الى تراجع قليل في أسعار البيضة والبندق والخيار والملفوف والشمندر.

     

     

    AZERTAG.AZ :زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية
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