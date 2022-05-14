باكو، 14 مايو (أذرتاج) أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا الواقعة قرب قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زايليك في محافظة كلبجار في الساعة 11:30 في 14 مايو. أفادت وكالة أذرتاج ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.

AZERTAG.AZ : أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار

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