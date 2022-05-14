مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وأوروغواي

باكو، 14 مايو، (اذرتاج)

عقدت المشاورات السياسية التالية (الثانية) بين وزارتي خارجية أذربيجان وأوروغواي في 11 مايو في مدينة مونتيفيديو الأوروغواي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية ان الوفدين ترأسهما نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ألنور محمدوف ونائبة وزير الخارجية الأوروغواي كارولينا ايس باتي.

وناقش الجانبان خلال المشاورات السياسية الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية.

أطلع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ألنور محمدوف الجانب الآخر على الحقائق السياسية الجديدة في المنطقة بعد الحرب الوطنية والإجراءات التي اتخذتها أذربيجان والمشاريع واسعة النطاق حول أعمال الترميم والبناء في الأراضي المحررة من وطأة أرمينيا وشدد على أهمية ممرات النقل الدولي التي تمر عبر أراضي أذربيجان من حيث زيادة العلاقات التجارية بين الشرق الأقصى وآسيا الوسطى وأوروبا.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير آفاق التعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

التقى نائب وزير الخارجية ألنور محمدوف في نفس اليوم مع أعضاء مجموعة الصداقة الأوروغوايية الأذربيجانية التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في برلمان الأوروغواي.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول توسيع العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون الثنائي والعمليات الجارية في منطقة جنوب القوقاز وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.