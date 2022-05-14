مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

جرت في 14 مايو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبدللاهيان.

أعرب الوزيران عن امتنانهما لتطوير العلاقات الثنائية في المستوى الرفيع.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية والنقل وغيرها بين البلدين.

أشاد الوزيران بنشاط اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني وسير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في هذا السياق.

أشار الطرفان الى ان الزيارات المتبادلة تعطي دفعة إيجابية لتطوير العلاقات. قبل الوزير جيهون بايراموف بكل امتنان دعوة نظيره الإيراني لزيارة بلده مشيرا الى ان الزيارة ستتم قريبا.

كذلك ناقش الطرفان الوضع الإقليمي والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.