أذربيجان: تطعيم 3324 جرعة من لقاح كورونا في 14 مايو

باكو، 14 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و324 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 371 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و372 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2302 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و684 ألف و752 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و343 ألف و567 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و843 ألف و793 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و254 ألف و508 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 242 ألف و884.