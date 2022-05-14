باكو تستضيف الاجتماع العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

سيقام الاجتماع العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي في مقر المجلس الوطني بباكو في 17 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الاجتماع سيحضره رؤساء برلمانات تركيا وباكستان وإيران وكازاخستان واوزبكستان وطاجكستان وقيرغيزستان والوفود المرافقة لهم.

ستقام اجتماعات المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي واللجان المعنية باتفاقية التجارة لمنظمة التجارة والتعاون الاقتصادي والمعنية بالاتصالات والتنسيق والمعنية بشئون المرأة والشباب والمسائل الثقافية.

سيجري المشاركون تبادل الآراء حول موضوع "التعاون في فترة ما بعد الجائحة: تحديات وامكانيات إعادة الانشاء" والاعمال المزمع تنفيذها في فترة ما بعد الجائحة.

ومن المقرر ان تجري رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبه غفاروفا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود على هامش الاجتماع.