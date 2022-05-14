جدول الجولة السابعة والعشرين بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 14 مايو، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة السابعة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها.

15 مايو، الاحد

صبائل – قره باغ أغدام، الحكام حسنلي وقولييف وإمامي وحمزة زاده، ملعب أسكو أرينا، باكو

صباح – سومغايت، الحكام أحمدوف وإبراهيموف ورمضانوف ورحيموف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

شاماخي – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف وأومودلو، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

زيرة – نفطجي، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف ومحمدوف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، قصبة زيرة، باكو