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    اقتصاد


    السفير: لإيران وأذربيجان إمكانيات الترانزيت الكبيرة

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:١٤]

    طهران، 16 مايو (أذرتاج)

    بين إيران وأذربيجان الواقعتان في نفس المنطقة علاقات التعاون في مجال النقل والترانزيت.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي في حديثه مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية.

    وقال ان ايران وأذربيجان لهما إمكانيات كبيرة للترانزيت. باستخدام هذه الإمكانيات يمكن زيادة الحجم التجاري بين الدولتين وكذلك جني أرباح من نقل الترانزيت.

    لفت السفير الى ان الأموال المنتجة في ايران ستنقل بالترانزيت عبر أراضي أذربيجان وستعطي دفعة اكبر للتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

    اعرب الدبلوماسي عن يقينه من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وايران الى مليار دولار.

    وذكر عباس موسوي ان وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) سيزور أذربيجان قريبا.

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    السفير: لإيران وأذربيجان إمكانيات الترانزيت الكبيرة