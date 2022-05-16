الرئيس إلهام علييف يزور السفارة الإماراتية ويعزي بوفاة الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (تم تحديثه)

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

زار الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في باكو في 16 مايو لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الاماراتي والقائد البارز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير الاماراتي محمد البلوشي كان في استقبال رئيس أذربيجان.

وعبر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عن واجب العزاء في وفاة الرئيس الاماراتي.

ثم تحدث الرئيس إلهام علييف مع السفير الاماراتي.

قال الرئيس إلهام علييف ان دولة الامارات العربية المتحدة اليوم حققت نموا سريعا بفضل مساعي الرئيس المرحوم بالذات. في الوقت ذاته، أعرب عن يقينه من ان البلد سيستمر في طريق التنمية هذا تحت قيادة الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أكد الرئيس إلهام علييف ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا ناجحا في كافة المجالات مشيرا الى ان علاقات الصداقة والاخوة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستساهم في المزيد من توسيع التعاون.

أعرب السفير الاماراتي محمد البلوشي عن شكره وتقديره للرئيس إلهام علييف على لفتته بزيارته للسفارة ومواساتهم في فقيدهم واصفا هذه الزيارة بمؤشر علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين. ابدى السفير يقينه من ان العلاقات ستتطور باستمرار وأشار الى الدور الخاص للعلاقات الشخصية بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس الاماراتي الجديد في تطوير العلاقات.