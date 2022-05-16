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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 16 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145

    أورو EUR 1 1.7683

    دولار أسترالي AUD 1 1.1716

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3359

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1049

    كرون دنماركي DKK 1 0.2376

    لاري جورجي GEL 1 0.5674

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3115

    دينار الكويت KWD 1 5.5366

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0844

    جنيه مصري EGP 1 0.0928

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0897

    كرون النرويج NOK 1 0.1732

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3777

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204

    روبل روسي RUB 1 0.0263

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2623

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2181

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362

    دولار تايوان TWD 1 0.057

    ليرة تركيا TRY 1 0.1097

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0576

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0616

    كرون التشيك CZK 1 0.0715

    يوان الصين CNY 1 0.2504

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0816

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4997

    كرون السويد SEK 1 0.1686

    فرنك سويسرا CHF 1 1.6952

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1325

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3179

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1975

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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