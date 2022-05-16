البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145
أورو EUR 1 1.7683
دولار أسترالي AUD 1 1.1716
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3359
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1049
كرون دنماركي DKK 1 0.2376
لاري جورجي GEL 1 0.5674
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3115
دينار الكويت KWD 1 5.5366
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865
بيسو المكسيك MXN 1 0.0844
جنيه مصري EGP 1 0.0928
لاي مولدوفا MDL 1 0.0897
كرون النرويج NOK 1 0.1732
زلوتي بولندا PLN 1 0.3777
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204
روبل روسي RUB 1 0.0263
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2623
دولار سنغافورة SGD 1 1.2181
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362
دولار تايوان TWD 1 0.057
ليرة تركيا TRY 1 0.1097
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0576
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0616
كرون التشيك CZK 1 0.0715
يوان الصين CNY 1 0.2504
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0816
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4997
كرون السويد SEK 1 0.1686
فرنك سويسرا CHF 1 1.6952
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1325
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3179
بيسو تشيلي CLP 100 0.1975
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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