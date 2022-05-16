باكو، 16 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145 أورو EUR 1 1.7683 دولار أسترالي AUD 1 1.1716 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3359 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1049 كرون دنماركي DKK 1 0.2376 لاري جورجي GEL 1 0.5674 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3115 دينار الكويت KWD 1 5.5366 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865 بيسو المكسيك MXN 1 0.0844 جنيه مصري EGP 1 0.0928 لاي مولدوفا MDL 1 0.0897 كرون النرويج NOK 1 0.1732 زلوتي بولندا PLN 1 0.3777 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204 روبل روسي RUB 1 0.0263 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2623 دولار سنغافورة SGD 1 1.2181 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362 دولار تايوان TWD 1 0.057 ليرة تركيا TRY 1 0.1097 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0576 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0616 كرون التشيك CZK 1 0.0715 يوان الصين CNY 1 0.2504 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0816 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4997 كرون السويد SEK 1 0.1686 فرنك سويسرا CHF 1 1.6952 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1325 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3179 بيسو تشيلي CLP 100 0.1975 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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