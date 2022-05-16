أذربيجان: تطعيم 2896 جرعة من لقاح كورونا في 15 مايو

باكو، 16 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2896 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 272 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و254 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2112 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و687 ألف و648 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و343 ألف و839 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و844 ألف و47 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و256 ألف و620 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 243 ألف و142.