باكو، 16 مايو، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان نوردينجان إسماعيلوف والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى الأوزبكستاني

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