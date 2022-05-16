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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى الأوزبكستاني

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٣٩]

    باكو، 16 مايو، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان نوردينجان إسماعيلوف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى الأوزبكستاني
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