نائبة رئيس مجلس البرلمان الكازاخستاني تصل الى اذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:١١]
باكو، 16 مايو، (أذرتاج)
وصلت نائبة رئيس مجلس برلمان جمهورية كازاخستان بالايم كيسيباييفا والوفد المرافق لها إلى أذربيجان للمشاركة في المؤتمر العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.
أفادت وكالة اذرتاج انه كان في استقبال الوفد البرلماني الكازاخستاني في مطار حيدر علييف الدولي رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال طاهر ميركيشيلي ونائبة المجلس الوطني كونول نورولاييفا والسفير الكازاخستاني لدى أذربيجان سرجان عبد كريموف ومسؤولون آخرون.
وستنتهي الزيارة في 19 مايو.
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